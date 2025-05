Duterte vince le elezioni del sindaco della sua città natale mentre è detenuto alla CPI L'ex presidente filippino è in testa con un margine significativo alle elezioni locali mentre è detenuto all'Aia.

HQ Le ultime notizie sulle Filippine . Nonostante le accuse alla Corte Penale Internazionale (CPI) per la sua controversa "guerra alla droga", l'ex presidente filippino Rodrigo Duterte si è assicurato una vittoria schiacciante nella corsa a sindaco di Davao City. A partire da lunedì, Duterte era in testa con un sostegno schiacciante, otto volte i voti del suo concorrente più vicino. La sua influenza politica rimane forte, in gran parte a causa della sua immagine di duro contro il crimine, con i sostenitori che si radunano dietro di lui alla luce della sua detenzione. 19 marzo 2016, Angeles City, Filippine. Rodrigo Duterte durante la campagna elettorale per le elezioni presidenziali // Shutterstock