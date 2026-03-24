Dwayne Johnson torna nei panni di Maui nel trailer live-action del remake di Moana

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Alcuni colpiscono il successo, altri sbagliano, ma finché Disney riesce occasionalmente a incassare quasi un miliardo di dollari con uno di essi, continuerà a fare remake live-action dei suoi classici film d'animazione. Il prossimo nella lista è Moana, che ha appena pubblicato il suo primo trailer.

Proprio come nel film originale, il remake live-action di Moana segue l'omonima Moana mentre salpa attraverso l'oceano per salvare la sua isola e il suo popolo, seguendo un'isola malvagia piena di lava che minaccia di distruggere entrambi. Maui è ovviamente coinvolto, ed è ancora una volta interpretato da Dwayne Johnson. È difficile vedere se qualche elemento della trama cambierà nella versione live-action, ma come in Lilo & Stitch possiamo immaginare che ci saranno alcune modifiche per mantenere interessato il pubblico esperto.

Considerando che il film originale è uscito solo dieci anni fa, e che abbiamo avuto un sequel appena due anni fa, alcuni potrebbero chiedersi perché abbiamo un remake di Moana. Dovremo aspettare e vedere se la Disney dimostrerà il valore di questo film trasformandolo in un grande successo al botteghino.