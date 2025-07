E' iniziata la produzione del prossimo progetto di Evil Dead

Dopo il recente Evil Dead Rise, potresti essere curioso di sapere cosa c'è in serbo per il franchise horror. Si scopre che un nuovo film è all'orizzonte con l'intenzione di essere presentato in anteprima già nel 2026. Per quanto riguarda il nome noto, è considerato come Evil Dead Burn e ha iniziato la produzione molto recentemente.

In un post sui social media, possiamo vedere il ciak fin dal primo giorno sul set, il che conferma anche che Sebastien Vanicek dirigerà il film. Oltre a questo, abbiamo poco altro su cui andare avanti, ma se lo stato del ciak è qualcosa su cui basarsi, probabilmente siamo in serbo per un film davvero orribile quando arriverà l'anno prossimo.

Per quanto riguarda chi apparirà inEvil Dead Burn, il cast attualmente include star di nomi più piccoli come Luciane Buchanan diThe Night Agent e Hunter Doohan diWednesday. Ci aspettiamo che Evil Dead Burn venga presentato in anteprima specificamente il 24 luglio 2026, quindi tra quasi un anno esatto.