E' iniziato il rilascio degli ostaggi israeliani da Gaza

Abbiamo appena ricevuto la notizia che il primo gruppo di ostaggi israeliani ha iniziato ad essere rilasciato da Gaza come parte della fase iniziale di un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. I prigionieri liberati sono sottoposti a controlli medici prima di ricongiungersi con le loro famiglie ed essere trasferiti in ospedale. I 7 ostaggi appena liberati sono tra i 20 ancora in vita che dovrebbero tornare a casa oggi. Nel frattempo, Trump è appena arrivato in Israele per incontrare Netanyahu e le famiglie degli ostaggi prima di recarsi in Egitto per un vertice regionale sul futuro di Gaza. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!