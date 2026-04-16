È ora di incontrare di nuovo i genitori nel trailer Focker-In-Law

Ieri ci è stato promesso che il primo trailer di Focker-In-Law sarebbe arrivato questo pomeriggio, ed è proprio quello che è appena successo. Universal ha condiviso uno sguardo sul prossimo film commedia, che sarà il quarto della serie iniziata con il senza tempo Meet the Parents e poi si è evoluta in Meet the Fockers e, più recentemente, in Little Fockers.

Focker-In-Law continua la storia generazionale e vede come Henry, figlio di Greg di Ben Stiller e Pam Focker di Teri Polo, affronta il fidanzamento con una donna che sembra essere completamente fuori posto per lui. Questa giovane coppia (Henry e Olivia Jones) sarà interpretata da Skyler Gisondo (Jimmy Olsen di Superman, appropriatamente...) e da Ariana Grande.

Focker-In-Law riunirà anche, come previsto, alcune delle altre star principali della serie, tra cui Robert De Niro nei panni di Jack Brynes, Owen Wilson come Kevin Rawley e Blythe Danner come Dina Byrnes.

Guarda il trailer di Focker-In-Law qui sotto, prima della sua prima nelle sale il 26 novembre.