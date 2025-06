È stata annunciata una Xbox portatile

HQ

È in fermento da molto tempo e le fughe di notizie sono state numerose e credibili con indizi anche da Asus e Microsoft, ma ora è finalmente ufficiale: Asus e Microsoft stanno unendo le forze per lanciare due nuove macchine da gioco portatili con un focus completo su Xbox. I nomi? Il ROG Xbox Ally e il più sontuoso ROG Xbox Ally X.

Quest'ultimo è senza dubbio il più interessante, con un hardware sorprendentemente potente sotto il cofano. Stiamo parlando del nuovo Ryzen Z2 Extreme di AMD, un processore personalizzato che, secondo Asus e Microsoft stesse, offrirà "una vera e propria centrale elettrica" combinata con una migliore efficienza energetica. Inoltre, la macchina ha ricevuto ben 24 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di SSD M.2, quindi non mancheranno lo spazio di archiviazione e la velocità.

Si dice che la batteria sia davvero potente, il che, insieme al raffreddamento migliorato e alle ventole di nuova concezione (sviluppate con particolare attenzione all'efficienza), dovrebbe fornire sessioni di gioco significativamente più lunghe e più fresche. Anche l'ergonomia è stata notevolmente migliorata con una presa migliore, joystick più robusti e sì, naturalmente, c'è un pulsante Xbox dedicato sulla parte anteriore. Anche l'app Xbox è integrata direttamente nel sistema.

E lo schermo? Misura 7 pollici, funziona in Full HD a 120 Hz con supporto FreeSync Premium, perfetto per lo streaming di Game Pass e per i tradizionali giochi per PC.

Il lancio avverrà quest'inverno, ma resta da vedere cosa dovrai sborsare per accaparrartene uno. Asus e Microsoft stanno ancora tenendo nascosto il prezzo.