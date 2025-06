È stato lanciato il sito web hub di Attack on Titan

HQ

Attack on Titan ha concluso la sua corsa come anime e senza dubbio per molti fan questo segna anche la fine del loro viaggio con l'IP. Ma ci sono molti altri che cercano di più da Attack on Titan, e se suona come te, abbiamo delle buone notizie, poiché è stato lanciato un portale hub online informativo.

Questo è effettivamente il posto da visitare per tutte le cose Attack on Titan. Serve come luogo per trovare informazioni utili e utili in relazione al manga e alla serie, oltre a ulteriori aggiornamenti su qualsiasi cosa riservi il futuro. Puoi anche usarlo come luogo per accaparrarti del merchandising o dei libri ufficiali, o per vedere una serie di trailer e diversi video clip relativi alla storia dell'IP.

Inutile dire che, se non hai ancora superato il folle finale dello spettacolo, non vorrai perderti il controllo di questo portale online.