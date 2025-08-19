È ufficiale: Helldivers II ottiene una collaborazione ODST la prossima settimana

HQ

Abbiamo sperato, abbiamo pregato, e ora Xbox ha confermato che una collaborazione ODST arriverà a Helldivers II il 26 agosto.

I fan hanno individuato indizi di una collaborazione conHelldivers II ODST grazie ai cenni nella rivelazione originale del gioco su Xbox Series X/S. Sembra che Xbox e Microsoft non abbiano perso tempo nel dare vita alla collaborazione, come mostrato in un video teaser sulle pagine dei social media di Xbox.

Nel video, vediamo un soldato ODST con un mantello da Helldivers che cade in una città piovosa e desolata. Mentre la Super Terra continua ad essere messa in pericolo per mano di forze aliene malvagie, forse questi altri soldati possono dare ai nostri Helldivers un aiuto per mantenere viva la democrazia.

Abbiamo un trailer di due minuti che puoi vedere qui sotto approfondendo il crossover ODST. Anche i giocatori PlayStation e PC non devono preoccuparsi, poiché questo crossover arriverà su tutte le piattaforme disponibili quando arriverà la prossima settimana.