EA acquista i diritti esclusivi della NFL fino al 2030

Che ti piaccia l'hockey, il basket, il calcio o il football americano, non c'è dubbio che la selezione fosse più varia rispetto a due decenni fa. Ad esempio, Sega aveva i suoi giochi nella serie 2K, Microsoft aveva la sua suite sportiva e anche Sony aveva la sua.

Questo ha guidato lo sviluppo e creato concorrenza, con gli sviluppatori che lottano duramente per offrire l'opzione migliore ogni anno. Ma EA ha perso molti fan a favore di NFL 2K5, che ha ricevuto valutazioni altissime e anche un costo inferiore, e ha deciso di risolvere il problema. Non creando giochi migliori a prezzi più bassi... ma acquistando i diritti esclusivi della NFL.

Poco dopo, tutte le alternative sono scomparse e le più grandi aziende si sono sostanzialmente divise i vari sport tra di loro. Ancora oggi, molti sperano che le gigantesche organizzazioni sportive smettano di vendere offerte esclusive per poter forse riavviare la competizione. E questo potrebbe essere il caso della NFL, ma non prima del 2030.

L'Hollywood Reporter scrive ora che EA e la NFL hanno firmato ancora una volta un accordo di esclusività, che in parole povere significa che dovremo continuare ad accontentarci di Madden, in quanto non ci saranno alternative. Cam Weber, presidente di EA Sports, commenta:

"EA Sports e la NFL hanno costruito una delle partnership più iconiche in tutto lo sport e l'intrattenimento, e vediamo così tante opportunità per offrire agli appassionati di football di tutto il mondo. Con oltre 2 miliardi di partite di Madden NFL giocate ogni anno, la comunità globale di appassionati di football che si connettono attraverso il gioco non è mai stata così grande. Insieme alla NFL, continueremo a plasmare il futuro interattivo del football, espandendo Madden NFL, facendo crescere il College Football e creando nuove esperienze rivoluzionarie per la prossima generazione di fan".

Qual è la sua opinione in merito? Dovrebbero esserci alternative, o una posizione di monopolio è buona per i grandi sport?