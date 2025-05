EA cancella il gioco Black Panther di Cliffhanger e chiude lo studio allo stesso tempo

HQ

Electronic Arts ha preso la decisione di cancellare uno dei suoi giochi di più alto profilo rivelati di recente. Dopo essersi impegnata nel progetto solo un paio di anni fa, quando è stato annunciato nel luglio 2023, l'action-adventure Black Panther che veniva realizzata dallo sviluppatore Cliffhanger Games è stata eliminata, con EA che ha fatto un ulteriore passo avanti e ha anche chiuso lo sviluppatore.

Ciò è stato confermato in un rapporto di IGN, che utilizza un'e-mail inviata allo staff dal presidente di EA Laura Miele, in cui si afferma che la cancellazione e i licenziamenti stanno avvenendo per "affinare la nostra attenzione e mettere la nostra energia creativa dietro le opportunità di crescita più significative".

Con la chiusura dello studio, i membri dello staff sono stati licenziati e, sebbene il numero esatto di sviluppatori interessati non sia stato menzionato, si pensa che sia un numero inferiore rispetto alla recente ondata di licenziamenti che ha colpito Respawn.

Miele aggiunge anche: "Queste decisioni sono difficili. Influenzano le persone con cui abbiamo lavorato, da cui abbiamo imparato e con cui abbiamo condiviso momenti reali. Stiamo facendo tutto il possibile per supportarli, incluso trovare opportunità all'interno di EA, dove abbiamo avuto successo aiutando le persone a ottenere nuovi ruoli".

Questo mette un punto interrogativo sul gioco Iron Man di Motive, poiché nel 2023 ha iniziato a girare una voce secondo cui la Marvel stava facendo una grande spinta nei giochi e che i titoli Iron Man e Black Panther di EA erano parti fondamentali di quell'iniziativa. Per il momento, il gioco Iron Man rimane in produzione, nonostante non si veda nulla di sostanziale in relazione ad esso da molto tempo.