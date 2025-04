EA licenzia centinaia di dipendenti e cancella lo sviluppo di Titanfall 3

HQ

L'ultimo chiodo nella bara per Titanfall. Secondo un rapporto di Bloomberg, EA ha appena licenziato tra i 300 e i 400 dipendenti, di cui circa 100 provenienti da Respawn. Di conseguenza, la società ha anche deciso di interrompere tutto lo sviluppo di quello che doveva essere Titanfall 3. Bloomberg scrive:

"Sono state eliminate tra le 300 e le 400 posizioni, di cui circa 100 a Respawn, secondo una persona che ha familiarità con i tagli".

Si dice che la decisione faccia parte di un più ampio sforzo di ristrutturazione volto a concentrarsi sui progetti più redditizi e strategicamente importanti di EA. Con ciò, la serie Titanfall, a lungo elogiata da un gruppo di fan dedicati, è stata ancora una volta spinta nell'oscurità e accantonata nel caveau di EA. Il progetto cancellato aveva lo scopo di riaccendere l'interesse per il franchise, ma ora sembra che EA non veda più un futuro per esso.

Justin Higgs, portavoce di EA, ha dichiarato a Bloomberg:

"Nell'ambito della nostra continua attenzione alle nostre priorità strategiche a lungo termine, abbiamo apportato modifiche selezionate all'interno della nostra organizzazione che allineano in modo più efficace i team e allocano le risorse al servizio della crescita futura".

Non sorprende che le reazioni online siano state intense. In diversi thread di Reddit, i giocatori frustrati e rattristati esprimono la loro rabbia per la decisione.