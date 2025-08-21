EA Sports FC 26 - Intervista sull'innovazione, l'equilibrio e il futuro

HQ

Alla Gamescom 2025, ci siamo seduti ancora una volta con il team di EA Sports FC per discutere della loro prossima uscita, FC 26. A solo un mese dal lancio, gli sviluppatori hanno parlato delle modifiche al gameplay, del feedback dei giocatori e delle sfide di realizzare un gioco di calcio che si rivolge sia al pubblico competitivo hardcore che ai fan delle autentiche simulazioni di carriera.

Una delle aggiunte più importanti di quest'anno è l'introduzione di due preset di gioco: Autentico e Competitivo. Secondo gli sviluppatori, questa decisione è arrivata direttamente da anni di feedback della community. I giocatori della modalità carriera si stanno davvero divertendo ad avere qualcosa su misura per loro, ha spiegato uno dei membri del team. In passato, le modifiche apportate a FUT a volte frustravano i giocatori offline e viceversa. Ciò significa che i giocatori possono aspettarsi che la modalità Carriera si basi sul realismo, mentre le modalità FUT e online enfatizzeranno il gioco più veloce e basato sulle abilità. FC 26 apporta anche modifiche chiave alla finitura. I tiri bassi ora utilizzano un sistema a doppio tocco, che sostituisce il tempo di finitura.

Semmai, questo dà più varietà, ha detto il team. Puoi applicare una traiettoria bassa a tiri di precisione, colpi di testa e persino tiri di potenza. Apre nuove opzioni di finitura. Anche il primo tocco e la reattività al dribbling sono stati migliorati, insieme al movimento dell'ala. I giocatori possono ora fare corse più intelligenti e flessibili nello spazio, offrendo più opzioni di attacco.

Il portiere è stato un obiettivo importante quest'anno. Utilizzando l'apprendimento automatico, il posizionamento è ora più affidabile, mentre le nuove animazioni consentono deviazioni naturali e meno pericolose. E ora anche la difesa è stata revisionata. Volevamo premiare i giocatori che cronometrano bene i loro contrasti, gli sviluppatori hanno spiegato che in FC 25 si può vincere la palla in modo pulito ma perdere comunque il possesso. Questo è stato notevolmente migliorato.

Con il gioco rifinito per circa il 75%, l'ultimo mese è dedicato alla messa a punto. I contrasti, i passaggi filtranti e il posizionamento vengono ottimizzati quotidianamente. È importante sottolineare che EA ora dispone di un portale di feedback per dare priorità alle correzioni e persino alle patch specifiche per le modalità separatamente. Per quanto riguarda la piattaforma, i giocatori di Switch 2 avranno finalmente l'esperienza completa di FC. È fondamentalmente lo stesso gameplay di PS5 e Xbox, solo un framerate leggermente inferiore, hanno confermato gli sviluppatori.

Con il lancio dietro l'angolo, FC 26 si preannuncia come uno dei titoli più raffinati della serie. Ascoltando la community e dividendo la sua attenzione tra simulazione autentica e gameplay competitivo, EA spera che l'uscita di quest'anno possa finalmente bilanciare le aspettative del suo pubblico diversificato. Assicurati di guardare l'intera intervista qui sotto.