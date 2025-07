Ecco cinque motivi per essere entusiasti di Mafia: The Old Country prima del suo arrivo l'8 agosto

È quasi ora di tornare nel mondo del crimine organizzato. Lo sviluppatore Hangar 13 e l'editore 2K Games verranno lanciati Mafia: The Old Country l'8 agosto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Questo capitolo dell'amata serie sta cercando di sovvertire le nostre aspettative, allontanandosi dalla tipica mentalità della mafia italo-americana per una maggiore attenzione ed enfasi su ciò che ha preceduto la grande espansione criminale in Nord America. Sì, torniamo in Italia, in particolare nell'assolata isola di Sicilia in questo gioco, tutto per svelare una storia che si svolge all'inizio del secolo.

Per i fan della serie Mafia e per coloro che amano un buon film di mafia o una storia poliziesca, Mafia: The Old Country è qualcosa da non perdere. Ci sono una moltitudine di motivi per essere entusiasti di questa avventura ricca di azione e, per assicurarti di essere entusiasta quanto noi per il suo arrivo, abbiamo preparato un pratico video che esplora e spiega cinque motivi chiave per cui Mafia: The Old Country dovrebbe essere in cima alla tua lista dei desideri questo agosto.

Approfondiamo l'ambientazione e il periodo di tempo, che viene offerto in modo davvero autentico, sia sotto forma di armi da fuoco rudimentali e lame affilate come rasoi, sia anche dei primi modelli di automobili che sono ben lontani da ciò che conosciamo oggi. Dopodiché, analizziamo anche il design narrativo e come Mafia: The Old Country debba sembrare un classico film di mafia, il tipo di avventura di cui i fan di The Godfather possono innamorarsi. Altrimenti, discutiamo del fatto che questo gioco è l'ideale per tutti i fan di Mafia, che si tratti di veterani o anche di coloro che cercano una prima opportunità per immergere le dita dei piedi nell'acqua del franchise.

Dai un'occhiata al video completo qui sotto e non dimenticare di dirigerti in Sicilia per iniziare il tuo viaggio scalando i ranghi della famiglia criminale Torrisi quando Mafia: The Old Country arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S l'8 agosto.