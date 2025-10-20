I ladri mettono a segno una rapina alla luce del giorno di 7 minuti al Louvre e fuggono con i gioielli della corona di Napoleone

HQ

In una delle più audaci rapine ai musei della storia recente, domenica mattina un gruppo di ladri ha rubato gioielli di "inestimabile valore" dal Museo del Louvre di Parigi, completando la rapina in soli sette minuti prima di svanire per le strade della città.

Secondo le autorità francesi, quattro sospetti mascherati hanno usato un ascensore meccanizzato per mobili attaccato a un camion per entrare nella Galleria Apollo, la sezione del museo che ospita i Gioielli della Corona francese. Usando un tagliadischi, si sono fatti strada attraverso una finestra che si affaccia sulla Senna intorno alle 9:30 del mattino, poco dopo l'apertura del museo al pubblico.

La rapina, descritta dal ministro dell'Interno Laurent Nuñez come una "operazione altamente organizzata", sembrava sfruttare i lavori di costruzione nelle vicinanze che fornivano copertura e facile accesso al primo piano. Secondo quanto riferito, i filmati di sorveglianza mostrano i ladri entrare "con calma", rompere le vetrine e fuggire senza alcuna violenza. In pochi minuti, sono fuggiti su due potenti scooter Yamaha verso un'autostrada vicina.

Tra gli oggetti rubati c'erano nove gioielli storici un tempo di proprietà di Napoleone, dell'imperatrice Maria Luisa e dell'imperatrice Eugenia. Questi includevano una collana di smeraldi e diamanti che Napoleone regalò alla sua seconda moglie nel 1810, un diadema di zaffiri con oltre 1.000 diamanti e una spilla reliquiario ornata con rari diamanti Mazzarino. La collezione rappresenta alcuni dei pezzi più importanti sopravvissuti del patrimonio reale di Francia.

Un manufatto, la corona d'oro dell'imperatrice Eugenia, incastonata con 1.354 diamanti e 56 smeraldi, è stato successivamente recuperato danneggiato vicino al museo. Ma gli esperti temono che i gioielli rimanenti possano essere smantellati o fusi per nascondere le loro origini. "Questi sono l'orgoglio naturale della Francia", ha detto alla CNN lo specialista di recupero d'arte Arthur Brand, definendo il furto "un disastro nazionale".

Il Louvre, il museo più visitato al mondo, è stato immediatamente chiuso quando la polizia ha avviato un'indagine su quello che è già stato definito il furto d'arte più significativo nella storia moderna della Francia. Il presidente Emmanuel Macron ha promesso che la Francia "recupererà le opere e i colpevoli saranno assicurati alla giustizia".

La carenza di personale al museo è stata sotto esame negli ultimi mesi, con ripetuti scioperi per l'affollamento e i problemi di sicurezza. Sebbene gli investigatori non abbiano collegato questi problemi direttamente al furto, i rappresentanti sindacali hanno avvertito all'inizio di quest'anno che le dimensioni del museo e il personale limitato lo rendevano vulnerabile.

Questa rapina, ovviamente, aggiunge un nuovo capitolo alla lunga storia dei furti d'arte del Louvre, dal furto della Gioconda nel 1911 alla scomparsa nel 1976 di una spada dell'incoronazione tempestata di diamanti che rimane scomparsa fino ad oggi.