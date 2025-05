Ecco come sarebbe potuto apparire Metroid per Nintendo 64

HQ

La piccola console nera di Nintendo ci ha regalato molte esperienze fantastiche, ma ha anche lasciato alcuni strani vuoti, Metroid è uno di questi, perché immagina un mondo in cui Samus è stata effettivamente scatenata su Nintendo 64, ed è esattamente ciò che lo sviluppatore Luto Akino sta cercando di ricreare con il suo progetto fan in Unity.

Con un'estetica anni '90 e un gameplay che ricorda sia Super Mario 64 che The Legend of Zelda: Ocarina of Time, questo progetto ci dà uno scorcio dell'avventura di Metroid che non abbiamo mai avuto modo di vivere su console.

Secondo il produttore Yoshio Sakamoto, ciò era dovuto alle difficoltà nel trasferire le meccaniche di gioco di Metroid in 3D e, non da ultimo, alle limitazioni del controller Nintendo 64.

Ma ora, più di due decenni dopo, Akino intende prendere in mano la situazione. Il progetto, in fase di sviluppo dal 2022, sta già impressionando per la sua estetica accurata e contemporanea, e sui social media Akino ha condiviso diverse immagini e video del gioco in movimento.

Quindi, per quelli di noi che hanno sempre sognato e si sono chiesti come sarebbe potuto essere Metroid per Nintendo 64, ecco la risposta. Ora resta da vedere quanto tempo ci vorrà prima che Nintendo, nel solito ordine, bussi alla porta e lo costringa a rottamare il tutto.