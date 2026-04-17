Ecco come si blocca gli Shorts su iPhone e Android

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I contenuti video brevi sono diventati molto popolari, ma non tutti vogliono usarlo. Il problema è che vieni accolto da Shorts non appena apri l'app di YouTube. Come riportato da Life Hacker, esiste un modo per bloccare gli Shorts, ma richiede un po' di riflessione da parte dell'utente.

A ottobre, YouTube ha aggiunto un'opzione per limitare il tempo di visualizzazione di Shorts. Ma il minimo che potevi raggiungere con il timer era di 15 minuti, quindi potevi comunque guardare Shorts quando aprivi l'app. Ora YouTube sta aggiungendo una nuova opzione "0 minuti" per la funzione di gestione del tempo di Shorts. Quindi non puoi semplicemente disattivare completamente Shorts, ma c'è comunque un modo per farlo. Impostare il limite di tempo a "0 minuti" rimuove anche i Shorts dal tuo feed principale. Vedrai comunque una scheda Shorts e, se tocchi uno Short da un profilo, vedrai un'opzione per ignorare il limite giornaliero.

E come si blocca Shorts sulla tua app YouTube su iPhone e Android? Apri l'app YouTube, vai nella scheda Profilo, tocca l'icona Impostazioni dalla barra delle strumenti in alto e scegli l'opzione Gestione del tempo. Poi attiva la funzione di limite di feed Shorts, poi scegli l'opzione "0 minuti".

YouTube sta aggiungendo questa funzione lentamente in tutto il mondo, quindi potrebbe volerci un po' prima che tutti possano usarla.