      John Carpenter's Toxic Commando

      Ecco cosa arriverà a John Carpenter's Toxic Commando durante il 2026

      La roadmap per il gioco è stata condivisa.

      HQ

      Siamo proprio sull'orlo dell'arrivo di John Carpenter's Toxic Commando, dato che il gioco d'azione cooperativa farà il suo debutto su PC e console già domani, 12 marzo. A tal fine, potresti essere curioso di sapere cosa verrà aggiunto al gioco come parte del supporto post-lancio e, in tal caso, queste informazioni sono state ora condivise.

      È stata pubblicata la roadmap per il 2026 del gioco, che rivela che ci saranno due aggiornamenti gratuiti e due DLC in estate e autunno. Tra il debutto e la prima aggiunta post-lancio ci saranno molte correzioni di bug e miglioramenti alla qualità della vita - che sono promessi tra ogni nuova aggiunta al gioco - ma per quanto riguarda ciò che verrà introdotto in ogni aggiornamento, potete vedere questo qui sotto.

      Aggiornamento gratuito 1 - Estate 2026


      • Sfide per sbloccare i cosmetici

      • Nuova mappa

      • Nuovo nemico

      • 4 nuove armi primarie

      • Nuove armi secondarie e da mischia

      • 2 nuovi veicoli

      Pacchetto Cosmetico DLC 1 - Estate 2026


      • Skin per arma

      • Ciondolo per arma

      • Skin dei personaggi

      • Copricapo

      • Personalizzazione del veicolo (skin, graffiti, suoni di clacson)

      • Titoli e icone dei profili

      Aggiornamento gratuito 2 - Autunno 2026


      • Mod di munizioni

      • Difficoltà aggiuntiva

      • Nuove strutture di difesa

      • Nuovo nemico

      • 4 nuove armi primarie

      • Nuove armi pesanti e da mischia

      • Nuovi consumabili

      Pacchetto Cosmetico DLC 2 - Autunno 2026


      • Skin per arma

      • Ciondolo per arma

      • Skin dei personaggi

      • Copricapo

      • Personalizzazione del veicolo (skin, graffiti, suoni di clacson)

      • Titoli e icone dei profili

      Partirete John Carpenter's Toxic Commando da domani?

      John Carpenter's Toxic Commando

