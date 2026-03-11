Ecco cosa arriverà a John Carpenter's Toxic Commando durante il 2026
La roadmap per il gioco è stata condivisa.
Siamo proprio sull'orlo dell'arrivo di John Carpenter's Toxic Commando, dato che il gioco d'azione cooperativa farà il suo debutto su PC e console già domani, 12 marzo. A tal fine, potresti essere curioso di sapere cosa verrà aggiunto al gioco come parte del supporto post-lancio e, in tal caso, queste informazioni sono state ora condivise.
È stata pubblicata la roadmap per il 2026 del gioco, che rivela che ci saranno due aggiornamenti gratuiti e due DLC in estate e autunno. Tra il debutto e la prima aggiunta post-lancio ci saranno molte correzioni di bug e miglioramenti alla qualità della vita - che sono promessi tra ogni nuova aggiunta al gioco - ma per quanto riguarda ciò che verrà introdotto in ogni aggiornamento, potete vedere questo qui sotto.
Aggiornamento gratuito 1 - Estate 2026
- Sfide per sbloccare i cosmetici
- Nuova mappa
- Nuovo nemico
- 4 nuove armi primarie
- Nuove armi secondarie e da mischia
- 2 nuovi veicoli
Pacchetto Cosmetico DLC 1 - Estate 2026
- Skin per arma
- Ciondolo per arma
- Skin dei personaggi
- Copricapo
- Personalizzazione del veicolo (skin, graffiti, suoni di clacson)
- Titoli e icone dei profili
Aggiornamento gratuito 2 - Autunno 2026
- Mod di munizioni
- Difficoltà aggiuntiva
- Nuove strutture di difesa
- Nuovo nemico
- 4 nuove armi primarie
- Nuove armi pesanti e da mischia
- Nuovi consumabili
Pacchetto Cosmetico DLC 2 - Autunno 2026
- Skin per arma
- Ciondolo per arma
- Skin dei personaggi
- Copricapo
- Personalizzazione del veicolo (skin, graffiti, suoni di clacson)
- Titoli e icone dei profili
Partirete John Carpenter's Toxic Commando da domani?