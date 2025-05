Ecco cosa aspettarsi dalla quarta stagione di Call of Duty: Black Ops 6

HQ

Tra una settimana, la prossima stagione di Call of Duty: Black Ops 6 e Call of Duty: Warzone 2.0 farà il suo arrivo. La prossima stagione arriverà il 29 maggio e, con ciò quasi arrivato, Activision ha presentato la tabella di marcia per il prossimo round di contenuti.

È una stagione più succinta, in particolare al momento del lancio a quanto pare, con la maggior parte dei contenuti in arrivo su Multiplayer. Per la tradizionale modalità online Call of Duty, possiamo aspettarci tre nuove mappe (Shutdown, Fugitive e Blitz ) al lancio e poi altre due durante la stagione (Eclipse e Fringe ). Ci saranno anche due nuove modalità al lancio (Team Elimination e One in the Chamber ) e una durante la stagione (Party Ops ), e anche un nuovo Scorestreak: Grim Reaper.

In termini di Warzone, Verdansk vedrà alcune modifiche, tra cui The Overlook in Downtown in fase di regolazione, il tutto mentre nella regione compaiono gru interattive e linee zip orizzontali. Ci sarà anche una nuova modalità al lancio (Clash ) e poi altre due modalità durante la stagione (Havoc Royale e Resurgence Causal ), con Ranked Resurgence in arrivo anche tra poche settimane. Ci sono anche alcune nuove modifiche al gameplay, tra cui l'aggiunta di Hand Cannon, Door Barricades, nuovi vantaggi, Care Packages e contratti per cacciare.

Guardando Zombies, è anche una stagione piuttosto debole. Il clou è la nuova modalità Grief e la mod di munizioni Shatter Blast, l'abilità di supporto Grim Reaper e anche le nuove sfide Dark Ops. Naturalmente, verranno lanciati anche altri Gobblegums e, più avanti nella stagione, possiamo aspettarci nuove modalità Abomination Challenge e Starting Room, oltre a un'attività King of the Dead.

Per tutte e tre le modalità principali, stanno debuttando una serie di nuove armi, tra cui un Pickaxe e il Olympia. Ci sono alcuni nuovi accessori da acquisire, Operators da guadagnare, un Battle Pass da completare e pacchetti a pagamento da acquisire, con uno addirittura a tema attorno allo spin-off John Wick Ballerina.

Dai un'occhiata alla roadmap ufficiale per Season 4 qui sotto.