Ecco cosa c'è da sapere sul nuovo requisito ETA per i viaggi nel Regno Unito

Le ultime notizie sull'Unione Europea e il Regno Unito . Dal 2 aprile 2025, i cittadini dell'Unione Europea che viaggiano nel Regno Unito senza visto dovranno richiedere un'autorizzazione di viaggio elettronica (ETA). Vuoi sapere come? Puoi candidarti qui.

Questa nuova norma, in vigore dal 5 marzo 2025, impone un processo di richiesta digitale per le visite brevi (meno di sei mesi). A differenza di un visto, l'ETA è una pre-autorizzazione che consente l'ingresso ma non lo garantisce, poiché i viaggiatori devono comunque passare attraverso i controlli di frontiera.

La domanda, che costa £ 10, deve essere compilata online e l'approvazione può essere ricevuta in pochi minuti o fino a tre giorni lavorativi. Sebbene questa regola si applichi ai cittadini dell'UE, i viaggiatori provenienti da alcuni paesi non appartenenti all'UE sono già tenuti a presentare domanda da gennaio 2025.