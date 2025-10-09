Ecco il momento in cui Trump ha appreso della svolta di pace a Gaza tramite una nota scritta a mano

HQ

Oggi è arrivata la notizia di un accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Poco prima dell'annuncio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ricevuto notizia della svolta attraverso una breve nota consegnata dal segretario di Stato Marco Rubio durante una conferenza stampa. Il messaggio scritto a mano segnalava che un accordo era vicino, spingendo Trump ad agire rapidamente e prepararsi per una dichiarazione pubblica. L'accordo, sostenuto dalle potenze regionali e dalle Nazioni Unite, apre la strada al rilascio degli ostaggi e a un graduale ritiro delle forze israeliane da Gaza. Il momento, catturato dalla telecamera, è diventato virale sui social media, e ora potete guardarlo nel video qui sotto o al seguente link. Go!