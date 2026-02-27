Ecco il nostro primo sguardo a Kratos e Atreus nella serie God of War di Amazon

HQ

Amazon non ha ancora condiviso tutti gli attori principali della sua prossima serie God of War, quindi mi aspettavo di scoprire chi interpreterà Freya dopo aver saputo che Ed Skrein interpreterà Baldur all'inizio di questa settimana. Abbiamo qualcosa di molto diverso.

L'account ufficiale della serie X ha rivelato come Ryan Hurst e Callum Vinson assomiglieranno a Kratos e Atreus nella serie God of War, quando padre e figlio cacciano cervi all'inizio della storia.

I loro costumi sembrano decisamente quelli con cui iniziano nel gioco del 2018, ma io stesso ho avuto delle vere vibrazioni da cosplayer la prima volta che l'ho visto. E tu?