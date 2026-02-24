Ed Skrein interpreterà Baldur nella serie God of War

HQ

Amazon e PlayStation Productions ci hanno tenuto aggiornati abbastanza spesso sugli attori per il loro prossimo show God of War da quando hanno annunciato che Ryan Hurst interpreterà Kratos. Sono passate ormai due settimane da quando abbiamo saputo che Callum Vinson interpreterà Atreus, che è il periodo più lungo che abbiamo aspettato tra le notizie del casting sulla serie che debutterà il prossimo anno. Allora è una fortuna che l'ultimo aggiornamento sia interessante.

Deadline conferma che Ed Skrein (Jurassic World Rebirth e Deadpool) sarà Baldur nella serie God of War di Prime Video. Una scelta piuttosto affascinante, dato che Skrein interpretava Ajax - un personaggio che non prova dolore - nel primo film di Deadpool. Chi di voi ha giocato a God of War del 2018 sa che Baldur è simile sotto questo aspetto e anche di più. Mi mancherà però la voce di Jeremy Davies.

