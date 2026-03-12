Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Auto

Ecco il nuovo Lexus LFA Concept

E sì, è solo elettrico.

HQ

Sebbene inizialmente considerata troppo costosa da molti recensori, l'ex conduttore di Top Gear e The Grand Tour Jeremy Clarkson considerava la Lexus LFA una delle migliori supercar che avesse mai guidato, il che a sua volta suscitò una seconda ondata di interesse verso il mostro avanzato V10 di Lexus.

Sono passati molti anni da allora, e ora sembra che Lexus sia pronta a riportare il nome LFA, questa volta sotto forma di un successore spirituale EV. Top Gear e il fotografo Toby Thyer hanno scattato le prime foto del LFA Concept, un sequel EV dell'originale LFA.

Purtroppo, a parte l'interno sorprendente, che può essere visto attraverso le immagini di Thyer qui sotto, non si conoscono altre informazioni reali sul concetto LFA.

Ecco il nuovo Lexus LFA Concept
Toby Thyer
Ecco il nuovo Lexus LFA Concept
Toby Thyer
Ecco il nuovo Lexus LFA Concept
Toby Thyer
Ecco il nuovo Lexus LFA Concept
Toby Thyer

This post is tagged as:

Auto


Caricamento del prossimo contenuto