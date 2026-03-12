Ecco il nuovo Lexus LFA Concept

HQ

Sebbene inizialmente considerata troppo costosa da molti recensori, l'ex conduttore di Top Gear e The Grand Tour Jeremy Clarkson considerava la Lexus LFA una delle migliori supercar che avesse mai guidato, il che a sua volta suscitò una seconda ondata di interesse verso il mostro avanzato V10 di Lexus.

Sono passati molti anni da allora, e ora sembra che Lexus sia pronta a riportare il nome LFA, questa volta sotto forma di un successore spirituale EV. Top Gear e il fotografo Toby Thyer hanno scattato le prime foto del LFA Concept, un sequel EV dell'originale LFA.

Purtroppo, a parte l'interno sorprendente, che può essere visto attraverso le immagini di Thyer qui sotto, non si conoscono altre informazioni reali sul concetto LFA.

