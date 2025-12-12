Ecco la prima mondiale di Bradley the Badger

Uno dei giochi presentati durante i The Game Awards in corso fu Bradley the Badger. È in fase di sviluppo da Day 4, uno studio fondato da Christian Cantamessa (uno dei principali creatori di Red Dead Redemption) e Davide Soliani (l'uomo dietro Mario + Rabbids).

Dietro il titolo, troviamo un'icona di piattaforma ormai scomparsa in un mondo di gioco che ormai non comprende più. Questo porta a un'avventura che ricorda ciò che succederebbe se mettessi un sacco di giochi classici in un frullatore. Generi e stili sono misti, e se giochi da molto tempo, riconoscerai facilmente ciò che viene parodiato e celebrato.

Bradley the Badger finora è stato annunciato solo per PC, ma si spera arriverà anche sulle console. Sembra che questo film possa diventare un vero e proprio preferito dei giocatori, e puoi vedere il primo trailer qui sotto.