Ecco le auto che gli americani guidano di più

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Nei media misuriamo e analizziamo principalmente i dati sulle vendite, il che ha senso per avere un quadro più chiaro delle abitudini di spesa globali. Ma quali auto accumulano effettivamente più chilometri? Questo è ciò che un nuovo studio ha cercato di scoprire basandosi sui dati di automobilisti statunitensi.

I dati provengono dalla società di analisi iSeeCars (tramite Motor1), che ha esaminato oltre un milione di veicoli usati venduti tra novembre 2025 e aprile 2026. Analizzando le letture del contachilometri e l'età dei veicoli, l'azienda ha calcolato il chilometraggio medio annuo su centinaia di modelli attualmente in circulazione sulle strade americane.

I modelli più motivati non sorprendono. La Chevrolet Silverado 2500HD ha dominato la classifica con una media di 23.250 miglia (pari a 37.417 chilometri) all'anno. Segue il GMC Sierra 2500HD, il filo conduttore è ovviamente il trasporto a lunga distanza. La Ford F-250 Super Duty, la Toyota Tundra, la RAM 2500 e la Chevrolet Tahoe sono tutte state in cima alla classifica.

Alcuni ibridi più piccoli come la Toyota Prius e la Hyundai Elantra Hybrid sono saliti anche nelle posizioni più alte della classifica, ma i pickup dominano ancora.

All'estremo opposto, le auto sportive esotiche dominano la lista dei meno guidati. La Lamborghini Revolver ha registrato il minor chilometraggio annuo tra tutti i veicoli dello studio, con appena 1.592 miglia (2.562 km) all'anno. Subito dietro c'erano la Ford GT, la Lamborghini Huracán STO, la Porsche 918 Spyder e la McLaren Senna. Con sorpresa di nessuno.