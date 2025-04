Ecco perché Proxima Midnight non è tornato per Avengers: Endgame

HQ

Dopo essere stato uno dei principali antagonisti in Avengers: Infinity War, Proxima Midnight non è tornato per Avengers: Endgame. Mentre la figlia adottiva di Thanos ha incontrato la sua macabra fine grazie a Scarlet Witch nel terzo film dei Vendicatori, una versione passata del personaggio appare sullo schermo in Endgame, anche se per il momento più breve nella sequenza di battaglia, ma senza alcuna presenza reale.

Secondo Tracy Letts, marito dell'attrice di Proxima Midnight Carrie Coon, il cattivo non è tornato perché la Marvel non le avrebbe pagato più soldi. "Hanno detto,... 'dovresti sentirti fortunato a far parte dell'Universo Marvel'", ha detto Letts in un episodio di The Big Picture.

"Penso che l'abbiano messa dentro comunque... Avremmo fatto un affare più grande con questo, ma ci avrebbe comportato guardare i film e non lo avremmo fatto", ha continuato.

Sembra che le cose non siano finite bene tra Coon e Marvel, quindi. Con l'MCU che si sta allontanando da Thanos ora, almeno non deve preoccuparsi troppo di essere convocata per un'altra apparizione di Proxima Midnight.