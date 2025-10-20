"Ecco perché tutti ti odiano": Vinícius Jr. protagonista di un'altra controversa vittoria del Real Madrid

HQ

Il Real Madrid mantiene la leadership della Liga nella settimana del Clásico (domenica 26 ottobre) con una vittoria per 1-0 in trasferta contro i vicini del Getafe. Ancora una volta, Kylian Mbappé ha segnato il gol della vittoria, ancora una volta su assist di Arda Guler, che ha giocato come sostituto nonostante sia attualmente uno dei migliori giocatori della squadra... e ancora una volta ci sono state polemiche intorno a Vinícius Jr.

Vinícius, partito dalla panchina, non ha segnato né assist, ma è stato determinante nella partita quando ha forzato i due cartellini rossi che il Getafe ha visto nelle ultime fasi della partita. Uno di questi è stato un cartellino rosso diretto contro Allan Nyom (solo 44 secondi dopo essere entrato in campo) per aver dato una gomitata al brasiliano. Sette minuti dopo, anche Álex Sancris è stato espulso per secondo giallo per un altro contrasto contro Vinícius.

Durante la partita, dopo la seconda espulsione, il terzino del Getafe Juan Iglesias ha urlato a Vinícius "questo è il motivo per cui tutti ti odiano. Impara dai tuoi compagni di squadra", come catturato dalle telecamere Movistar.

Più tardi, Iglesias ha detto ai giornalisti: "Nel calcio ci sono molti incidenti, molte controversie. Queste sono cose che vengono con il calcio, ma ci sono cose che non possono essere permesse, cose che devono essere rispettate. Devi rispettare il tuo avversario, devi rispettare le persone. E quando non vengono rispettati, volano queste scintille che non piacciono a nessuno".

Durante la partita tesa, ci sono stati molti momenti di litigio tra Vinícius e i giocatori del Getafe Iglesias e Kiko Femenías. E, secondo l'allenatore del Getafe José Bordalás, Vinícius gli si è avvicinato e lo ha deriso dicendo ironicamente "buona sostituzione", riferendosi all'espulsione di Nyom dopo meno di un minuto. Il tutto mentre gli spettatori del Getafe prendevano in giro Vinícius gridando "Balón de Playa " (Pallone da spiaggia), un canto popolare dopo aver perso il Pallone d'Oro nel 2024.