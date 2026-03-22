Ecco quando tutti e 10 gli episodi di Star Wars: Maul - Shadow Lord debutteranno su Disney +
Ogni settimana offrirà due capitoli della storia di 10 capitoli.
È quasi ora che la prossima serie animata di Star Wars arrivi, dato che Star Wars: Maul - Shadow Lord debutterà su Disney+ dal 6 aprile. Con questa anteprima in mente, potreste chiedervi quale sia il calendario di uscite episodio per episodio della serie e, se fosse così, ora conosciamo queste informazioni.
La prima di Maul - Shadow Lord è fissata per il 6 aprile, quando arriveranno i primi due capitoli della storia composta da 10 capitoli. Dopo questo, possiamo aspettarci due capitoli a settimana fino all'arrivo degli ultimi due episodi in linea con il Star Wars Day il 4 maggio. Ecco i piani completi per l'uscita degli episodi e il nome di ciascun episodio.
- 6 aprile - Capitolo 1: La Vendetta Oscura
- 6 aprile - Capitolo 2: Piani Sinistri
- 13 aprile - Capitolo 3: Sussurri nell'ignoto
- 13 aprile: Capitolo 4: Orgoglio e vendetta
- 20 aprile: Capitolo 5: Inquisizione
- 20 aprile: Capitolo 6: La notte dei cacciati
- 27 aprile: Capitolo 7: Chiamata all'Oblio
- 27 aprile: Capitolo 8: La paura strisciante
- 4 maggio: Capitolo 9: Strani Alleati
- 4 maggio: Capitolo 10: Finale
Non vedi l'ora di vedere Maul: Shadow Lord? Puoi vedere un trailer della serie qui sotto.