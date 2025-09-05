Ecco quando verrà pubblicata la nostra recensione Ghost of Yotei

HQ

È passata una settimana da quando PlayStation Studios e Sucker Punch hanno annunciato che Ghost of Yotei, l'attesissimo sequel di Ghost of Tsushima e il più grande gioco first-party di PlayStation di quest'anno, è diventato disco d'oro. Questo spesso significa che il team è quasi pronto a condividere i codici con quelli di noi che hanno intenzione di recensire il gioco, e questo non fa eccezione.

Molti di noi di Gamereactor hanno ora ricevuto i nostri codici per Ghost of Yotei, e sono autorizzati a rivelare che la recensione sarà pubblicata alle 14:00 BST / 15:00 CEST del 25 settembre. Ciò significa che riceverete le nostre opinioni sul gioco una settimana prima del lancio, quindi Sony sembra come al solito molto fiduciosa.