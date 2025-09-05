Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
news
Ghost of Yotei

Ecco quando verrà pubblicata la nostra recensione Ghost of Yotei

Saprai quanto sia grande l'atteso sequel di Sucker Punch molto prima che venga lanciato il 2 ottobre.

HQ

È passata una settimana da quando PlayStation Studios e Sucker Punch hanno annunciato che Ghost of Yotei, l'attesissimo sequel di Ghost of Tsushima e il più grande gioco first-party di PlayStation di quest'anno, è diventato disco d'oro. Questo spesso significa che il team è quasi pronto a condividere i codici con quelli di noi che hanno intenzione di recensire il gioco, e questo non fa eccezione.

Molti di noi di Gamereactor hanno ora ricevuto i nostri codici per Ghost of Yotei, e sono autorizzati a rivelare che la recensione sarà pubblicata alle 14:00 BST / 15:00 CEST del 25 settembre. Ciò significa che riceverete le nostre opinioni sul gioco una settimana prima del lancio, quindi Sony sembra come al solito molto fiduciosa.

Ghost of Yotei

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto