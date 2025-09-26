Ecco Superman che non è affatto super nella bobina di gag del film

HQ

Quando si gira un lungometraggio, ci sono ovviamente molte cose che non vanno come previsto, con attori che dimenticano le battute, eventi inaspettati, persone che non riescono a trattenersi dal ridere, e così via. Il successo estivo Superman non ha ovviamente fatto eccezione, e tramite Threads, il creatore e capo del film DC James Gunn sta ora condividendo alcune clip di come può essere sia davanti che dietro le quinte di un set cinematografico.

Dai un'occhiata all'anteprima della gag reel di Superman qui sotto per tutto, dagli errori affascinanti a quelli decisamente esilaranti, immortalati da una cinepresa. Se non hai ancora visto Superman, è ora disponibile per lo streaming su HBO Max e se vuoi leggere la nostra recensione del film, puoi farlo qui.