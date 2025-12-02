Ecco tutti i Risultati per Octopath Traveler 0

HQ

Giovedì segna il lancio di Octopath Traveler 0, un prequel standalone delle due avventure già uscite nella serie, che sembra offrire diverse sorprese nel gameplay. Tra questi vi è la ricostruzione della città natale di Wishvale, che è stata completamente distrutta.

I giochi precedenti erano piuttosto impegnativi per chiunque volesse collezionare tutti i Achievement e i trofei, e non c'è motivo di credere che questo sarà diverso. TrueAchievements ha ora presentato l'intera lista delle sfide, senza che gli Obiettivi Segreti siano stati rivelati. Nonostante ciò, potrebbero esserci lievi spoiler, e puoi trovare tutto qui sotto.

Elenco degli obiettivi per Octopath Traveler 0: