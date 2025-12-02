Ecco tutti i Risultati per Octopath Traveler 0

news
Giovedì segna il lancio di Octopath Traveler 0, un prequel standalone delle due avventure già uscite nella serie, che sembra offrire diverse sorprese nel gameplay. Tra questi vi è la ricostruzione della città natale di Wishvale, che è stata completamente distrutta.
I giochi precedenti erano piuttosto impegnativi per chiunque volesse collezionare tutti i Achievement e i trofei, e non c'è motivo di credere che questo sarà diverso. TrueAchievements ha ora presentato l'intera lista delle sfide, senza che gli Obiettivi Segreti siano stati rivelati. Nonostante ciò, potrebbero esserci lievi spoiler, e puoi trovare tutto qui sotto.
Elenco degli obiettivi per Octopath Traveler 0:
- Una storia tutta tua / Sblocca tutti gli obiettivi - 100
- Prima rottura / Rottura di un nemico in battaglia per la prima volta - 15
- Potenziamento massimo / Azione al massimo potenziamento per la prima volta - 15
- Una nuova abilità / Impara una competenza per la prima volta - 15
- Octopath Battler / Combatti con otto viaggiatori nel tuo gruppo per la prima volta - 15
- Anello del Portatore di Fiamme / Ottieni l'anello di Aelfric, il Portatore di Fiamme - 15
- Anello della Cacciatrice / Ottieni l'anello di Draefendi, la Cacciatrice - 15
- Anello della Lama del Tuono / Ottieni l'anello di Brand, la Lama del Tuono - 15
- Anello del Principe dei Ladri / Ottieni l'anello di Aeber, Principe dei Ladri - 15
- Anello dello Scolpo / Ottieni l'anello di Alephan, il Scolpo - 15
- Anello del Mercante / Ottieni l'anello di Bifelgan, il Mercante - 15
- Anello della Signora della Grazia / Ottieni l'anello della Sigillatura, Signora della Grazia - 15
- Anello del Caritatevole / Ottieni l'anello di Dohter, il Caritatevole - 15
- Obiettivo segreto / Continua a giocare per sbloccare questo obiettivo - 65
- Obiettivo segreto / Continua a giocare per sbloccare questo obiettivo - 65
- La prima costruzione / Costruire una struttura per la prima volta - 15
- Il Primo Invito / Invita qualcuno a vivere a Wishvale per la prima volta - 15
- La Taverna e l'Hub / Costruisci un hub - 15
- Ortaggi appena coltivati / Campi costruiti - 15
- Un mercante affidabile / Costruire un negozio - 15
- Una nuova chiesa / Costruisci una chiesa - 15
- Accenditore della Fiamma / Costruire la Fiamma Sacra - 15
- Obiettivo segreto / Continua a giocare per sbloccare questo obiettivo - 15
- Obiettivo segreto / Continua a giocare per sbloccare questo obiettivo - 15
- Per il futuro di Wishvale / Aumenta il livello della città al massimo - 65
- Obiettivo segreto / Continua a giocare per sbloccare questo obiettivo - 65
- Job Master / Ottieni tutti i lavori secondari - 15
- Obiettivo segreto / Continua a giocare per sbloccare questo obiettivo - 15
- Obiettivo segreto / Continua a giocare per sbloccare questo obiettivo - 15
- Obiettivo segreto / Continua a giocare per sbloccare questo obiettivo - 30
- Colpo Forte / Infligge almeno 9.999 danni - 30
- Obiettivo segreto / Continua a giocare per sbloccare questo obiettivo - 30
- Obiettivo segreto / Continua a giocare per sbloccare questo obiettivo - 65
- Obiettivo segreto / Continua a giocare per sbloccare questo obiettivo - 30
- Avventuriero Informato / Ottieni informazioni da 200 abitanti del villaggio - 15
- Una Parentela Speciale / Raggiungere il livello di amicizia più alto con un compagno - 15
- Obiettivo segreto / Continua a giocare per sbloccare questo obiettivo - 65