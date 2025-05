Ecco un primo assaggio del gioco Snake Eyes

Se eravate ragazzini negli anni '80, probabilmente ricorderete quanto fossero incredibilmente belli i due ninja di G.I. Joe, Stormshadow e Snake Eyes. Sono rimasti popolari nel corso dei decenni e ci sono tonnellate di fumetti, oggetti da collezione, apparizioni di ospiti di Fortnite e altro ancora - e presto ci sarà un gioco.

In precedenza abbiamo riportato che Atomic Arcade (composta da veterani del settore provenienti da diversi studi di alto livello) sta lavorando a un titolo di Snake Eyes, e due anni fa è stato rivelato che erano nella cosiddetta fase di pre-produzione. Ma ora sembra che lo studio si sia lasciato tutto questo alle spalle e in un post su Instagram ora diamo una prima occhiata al gioco. Anche se non c'è assolutamente alcun gameplay, si tratta di uno sguardo più da vicino a un Snake Eyes super dettagliato, che Atomic Arcade promette sarà "renderizzato in-engine".

Non sono disponibili altre informazioni, ma il sangue sulla sua spada suggerisce che questo titolo sarà vietato ai bambini. Precedenti annunci di lavoro hanno anche indicato che l'avventura ninja potrebbe avere un mondo di gioco aperto. Resta da vedere quando ne vedremo di più, ma il fatto che gli sviluppatori stiano iniziando a condividere cose del genere indica che potrebbe essere il momento di vedere su cosa hanno lavorato. Forse anche durante il Summer Game Fest il mese prossimo...?