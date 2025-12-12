Ecco un primo sguardo al film Street Fighter

HQ

Un nuovo Street Fighter è stato effettivamente mostrato durante i Game Awards, ma non un gioco. Invece, abbiamo avuto un primo sguardo al prossimo film, che debutterà il prossimo anno.

Lo stile ci ha sorpreso un po' e sembra essere realizzato con un tocco di umorismo, con le star (tra cui Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang, Roman Reigns, David Dastmalchian, Cody Rhodes, Andrew Schulz, Eric André, Vidyut Jammwal, Curtis '50 Cent' Jackson e Jason Momoa) che assomigliano davvero ai loro corrispettivi digitali, incluso il taglio di capelli impossibile di Guile.

Il film debutta il 16 ottobre e puoi vedere il trailer qui sotto.