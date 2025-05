Ecco uno sguardo dietro le quinte dell'ultima stagione di Andor

HQ

La seconda stagione di Andor sta attualmente rendendo molto felice un intero mondo di fan affamati di Star Wars con una quantità letteralmente sbalorditiva di azione di alta qualità e ad alto numero di ottani. Ora la Disney ha rilasciato un video che chiamano The World of Andor che ci permette di andare dietro le quinte dello show per incontrare il cast e vedere alcune delle riprese.

Se ti piace Andor e vuoi saperne di più sul lavoro scrupoloso che è stato necessario per rendere questa saga di Star Wars diversa da qualsiasi cosa abbiamo visto da Rogue One (che è anche il culmine della storia di Andor), puoi trovare il video qui sotto e Andor su Disney+.