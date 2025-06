Echoes of the End vede il Nintendo Switch 2 come "molto promettente"

HQ

Quest'estate, in data non determinata, Echoes of the End arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X/S, aprendo le porte a un'action-adventure in arrivo direttamente dallo sviluppatore islandese Myrkur Games. Con il lancio in arrivo ad un certo punto, e l'attualità dell'arrivo del Nintendo Switch 2, potresti essere curioso di sapere se Echoes of the End cercherà di atterrare anche sul sistema successivo? Abbiamo chiesto informazioni in merito al CEO e direttore di gioco Halldór Snær Kristjánsson in una recente intervista che potete vedere qui sotto con i sottotitoli localizzati.

"Non appena è stato annunciato, il team interno ha pensato, oh, dobbiamo farlo. Ma penso che sia ancora troppo presto per dire qualcosa. Direi sicuramente che per lo studio è molto interessante e le capacità di Nintendo Switch 2 sono sicuramente molto promettenti. In termini di giochi in particolare Unreal Engine 5, sai, essere in grado di essere compatibili con quello. Ma non posso ancora dare risposte certe su questo".

Nell'intervista completa, discutiamo anche del prezzo a cui Myrkur Games punta con questo gioco e anche di come hanno realizzato un "gioco AA con ambizioni AAA". Oltre a ciò, anche il direttore della performance e direttore della fotografia senior Daði Einars era a disposizione per parlare della fotogrammetria e di come la grafica fotorealistica è stata realizzata e implementata nel gioco.