"Editori e investitori si sono troppo concentrati sul singolo gioco", afferma il veterano sviluppatore indie Rami Ismail

Il veterano dei giochi indie Rami Ismail non è nuovo al rischio nello sviluppo di videogiochi. In un momento in cui è più difficile che mai ottenere supporto per progetti ambiziosi, e alcune aziende spendono centinaia di milioni per un gioco che alla fine fallisce, lui crede che, anche se l'editoria e gli investimenti nei giochi comportano dei rischi, oggi esistano modi per fare scommesse più calcolate con i giochi.

"Penso che uno degli argomenti che riaffiora continuamente sia la stessa cosa, è il rischio," Ismail ce lo racconta al Summitate dei Giochi di Madeira. "Qual è lo scopo di tutto questo se non stiamo creando cose nuove? Penso che sia davvero facile dimenticare che, in tutti i numeri, il commercio, i dati, tutto il marketing e tutto il resto, al centro, tutti i giochi che stanno superando successo ora sono molto testardi, giusto? Abbiamo un super RPG francese, abbiamo il poker roguelike, scalare montagne male con gli amici, abbiamo tutti questi giochi che nessuno avrebbe potuto fare ricerche di mercato. Sono solo scommesse, giusto?"

Questo non significa però che editori e investitori debbano investire soldi in giochi a caso sperando che siano il prossimo Peak o Clair Obscur: Expedition 33. Ismail crede che le scommesse rischiose siano il motivo per cui siamo arrivati allo stato del settore che vediamo oggi. Invece, pensa che dovrebbe concentrarsi su più giochi, piuttosto che gli editori che mettono tutte le uova nello stesso paniere.

"Quello che penso debbano fare è capire che nessun gioco individuale è un buon investimento, giusto, per un investitore... Ma se la porti su 10 partite e inizi a distribuire quel rischio, c'è una vera opportunità nei giochi per guadagnare. E penso che editori e investitori si siano troppo concentrati sul singolo gioco," ha spiegato.

Ismail dice di essere forse all'antica, ma crede che nel mondo indie un editore debba potersi togliere un po' del rischio, mentre oggi vediamo gli sviluppatori dover lanciare i loro giochi in realtà per attirare l'interesse di potenziali investitori.

Dai un'occhiata alla nostra conversazione completa con Ismail qui sotto per maggiori dettagli sulla sua prossima partita, Australia Did It: