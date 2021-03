eFootball PES 2020: "L'accordo con la Juventus è stato un grande successo rispetto alla concorrenza"

Stai guardando Pubblicità

Konami si prepara a dare una svolta all'edizione di PES di quest'anno, in quanto il gioco è stato rinominato eFootball PES 2020, e ha appena raggiunto un accordo con la UEFA per diventare il gioco ufficiale di Euro 2020 il prossimo anno, di cui abbiamo parlato con l'EU PES Brand Manager Lennart Bobzien alla Gamescom di Colonia.

"Con la licenza Euro 2020, prima di tutto la competizione stessa sarà rappresentata in modo esclusivo nel gioco e, soprattutto, grazie a questo nuovo accordo, siamo anche riusciti a garantirci ulteriori federazioni nazionali di calcio", ha spiegato. "Finora possiamo parlare di oltre 15 federazioni calcistiche nazionali che saranno presenti nel gioco, il che è già un enorme successo per noi".

A proposito di accordi in corso, PES ha attirato l'attenzione assicurandosi un accordo con i Campioni di Italia della Juventus , il che significa che è l'unico gioco calcistico ad avere la squadra bianconera. Dal momento che in FIFA la squadra dovrà chiamarsi in alternativa Piemonte Calcio, Bobzien ha detto quanto segue in merito a questo risultato:

"Penso che una volta che abbiamo annunciato la partnership esclusiva con la Juventus, un sacco di media, sono usciti con questa notizia, dato che è qualcosa che nessuno si aspettava davvero. So che c'erano voci di corridoio sul fatto che avessimo fatto un accordo con la Juventus, ma penso che nessuno si aspettasse da noi un accordo esclusivo, il che per noi è un risultato straordinario. E letteralmente lo stesso giorno i social media, vari media, sono usciti con la notizia in cui hanno detto che si tratta di una cosa importante. È stato un grande successo rispetto al nostro concorrente e questo per noi è semplicemente fantastico".

eFootball PES 2020 sarà disponibile dal prossimo 10 settembre su PC, PS4 e Xbox One.

