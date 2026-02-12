Ehi, forse non prendere subito quella versione nativa PS5 gratuita di Hollow Knight
Gli utenti sono invitati a controllare le loro librerie PlayStation prima di tornare a immergersi nella sensazione metroidvania.
Proprio la scorsa settimana, Hollow Knight ha ricevuto un piccolo miglioramento visivo e di prestazioni, come mostrato al Nintendo Partner Direct. Anche se questo vale anche per altre piattaforme, come la versione PS5, potresti voler aspettare prima di reclamarlo gratuitamente tramite PlayStation Extra o Premium.
Per quanto riguarda PlayStation Lifestyle, potresti voler controllare la tua libreria PlayStation prima di richiedere Hollow Knight tramite l'abbonamento PS Plus. In sostanza, quando richiedi un gioco tramite il catalogo giochi in Extra o Premium, anche se lo avevi già reclamato tramite i giochi mensili gratuiti di Essential, scompare una volta scaricato dal catalogo di giochi.
Pertanto, Hollow Knight fan che potrebbero aver fatto installare il gioco da quando è stato regalato nel novembre 2020 vengono invitati a non sparare, poiché potrebbero liberarsi di una licenza gratuita permanente per il gioco. Se non ti interessa molto mantenere quella licenza, allora fallo alla nuova versione, ma altrimenti stiamo aspettando di vedere se PlayStation riuscirà a gestire questo problema persistente, che colpisce molte librerie utente senza che se ne accorgano.