Ekitike si scusa per l'azione "stupida" e non necessaria che gli è costata il cartellino rosso

Il Liverpool è passato al quarto turno della Carabao Cup dopo aver battuto il Southampton 2-1, in una partita che ha visto due dei costosi acquisti del punteggio estivo, Alexander Isak e Hugo Ekitike. Tuttavia, l'esultanza esultante di Ekitike all'85', togliendosi la maglia, gli ha fatto vedere un cartellino giallo... E apparentemente aveva dimenticato di aver visto un altro cartellino giallo all'inizio della partita, il che significa che era stato espulso.

La sua espulsione ha significato che il Liverpool ha giocato con 10 negli ultimi cinque minuti della partita e, cosa più importante, Ekitike sarà sanzionato nella partita di sabato contro il Crystal Palace in Premier League.

Più tardi, su Instagram, si è scusato per le sue azioni. "Ero così entusiasta stasera di aiutare la squadra a ottenere un'altra vittoria qui a casa nostra per la mia prima partita di Carabao Cup... Le emozioni hanno avuto la meglio su di me stasera. Le mie scuse a tutta la famiglia Rossa", ringraziando i suoi compagni di squadra che hanno assicurato la vittoria.

Anche l'allenatore del Liverpool Arne Slot era arrabbiato con il giocatore e, alla domanda se pensava che l'azione fosse stupida, Slot ha detto che sarebbe stato stupido "anche se non avesse ancora avuto un cartellino giallo".

"Gli ho detto che se segni in una finale di Champions League all'87° minuto dopo aver superato tre giocatori e averlo colpito nell'angolo in alto, forse posso capire che sei tipo 'questo riguarda solo me'.

Forse sono all'antica, ho 47 anni e non ho mai giocato a questo livello ma ho fatto qualche gol e se avessi fatto un gol così, mi sarei girato e mi sarei avvicinato a Federico Chiesa (che gli ha dato l'assist) e gli avrei detto che questo gol è tutto per te, non per me. Inutile, non intelligente, tu lo chiami stupido, anch'io lo chiamo stupido".