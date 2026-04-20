El Presidente può letteralmente spostare montagne in Tropico 7

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Anche se non ha ancora una data di uscita fissa, il 2026 è l'anno in cui arriverà il settimo capitolo principale della serie Tropico. Lo sviluppatore Gaming Minds Studio tornerà a breve per dare ai giocatori il controllo assoluto su un paradiso isolano, fungendo da sempre amato e impeccabile leader, El Presidente.

Con il lancio che si avvicina e il gioco previsto per il debutto su PC, Xbox Series X/S e PS5, anche come inclusione del primo giorno su Game Pass Ultimate e PC Game Pass, ora l'editore Kalypso ha condiviso il primo lotto di gameplay per Tropico 7.

Nel clip, vediamo come le vere montagne possano ora essere spostate sotto i vostri ordini presidenziali. Ma oltre a questo, ci è promesso che ci saranno cinque mappe di campagna da affrontare, le più grandi isole arcipelaghi della storia della serie da esplorare, un sistema militare rielaborato, nuove opzioni di personalizzazione per El Presidente e il suo epico palazzo, e naturalmente una serie di turbolenze politiche da affrontare, o come lo chiama il comunicato stampa: "cavolate".

Guarda il trailer di gameplay qui sotto e restate sintonizzati per altre novità da Tropico 7.