Report: Elden Ring film che sarà prodotto da A24, diretto da Alex Garland

Con gli adattamenti dei videogiochi che continuano a riscuotere un successo piuttosto costante (a parte alcuni flop come Borderlands), gli studi sembrano essere alla ricerca del loro prossimo grande successo tra i giochi popolari. In precedenza, abbiamo sentito da George R.R. Martin che è stato discusso un film Elden Ring, ma ora potremmo avere un aggiornamento sostanziale.

Secondo un recente rapporto di Nexus Point News, a quanto pare A24 ha i diritti del filmElden Ring e sta lavorando ancora una volta con Alex Garland di Civil War per metterlo sulla sedia del regista. Il problema con questa fonte? Bene, l'articolo è stato poi rimosso.

È difficile dire perché l'articolo sia stato rimosso, ma è stato pubblicato da aggregatori online, da qui il pezzo che stai leggendo ora. Naturalmente, prendi il cucchiaio di sale più pesante che hai per questo, poiché non sapremo nulla fino a quando non verrà confermato qualcosa di ufficiale. Tuttavia, non sembra troppo inverosimile per A24 prendere le redini di un film Elden Ring, ma considerando la scala di Lands Between, potrebbe finire per essere uno dei progetti più costosi dello studio.