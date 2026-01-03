Elden Ring, il regista di Dark Souls Hidetaka Miyazaki non crede che FromSoftware abbia inventato i Soulslike

HQ

Che li ami o li odi, negli ultimi anni è stato difficile evitare i Soulslike. Gli action-RPG in terza persona che puntano su combattimenti difficili e lezioni apprese dalla sconfitta sembrano derivare dal successo dei giochi Souls di FromSoftware, ma il regista di Dark Souls e Elden Ring Hidetaka Miyazaki non sa se dovremmo attribuire questo termine alle sue creazioni.

"So che ci è stato accreditato [l'inventazione del termine 'Soulslike'], ma in termini di game design, questa idea di avere la morte e l'apprendimento come parte del ciclo centrale del gioco è qualcosa per cui forse il pubblico era pronto," ha detto a Game Informer, lasciando intendere che qualcuno avrebbe capitalizzato l'idea prima o poi.

"Quello che abbiamo scoperto è che va bene creare giochi con la morte come parte del ciclo di gioco principale, e la nostra risposta è successa e ha risuonato con vari pubblici," Miyazaki ha parlato dei giochi Souls e delle loro origini. "Il DNA di FromSoftware e il nostro game design si sovrappongono a ciò che forse mancava nel mercato."

È altamente improbabile che la gente abbandoni ora il termine Soulslike, ma è interessante vedere Miyazaki adottare un approccio umile quando gli viene chiesto delle origini del termine. Forse qualche sviluppatore avrebbe sfruttato la difficoltà in modo simile ai giochi Souls, ma pochi avrebbero potuto farlo bene come FromSoftware.