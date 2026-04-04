Elden Ring il set del film sembra essere stato scoperto nella campagna inglese

HQ

Le cose sono state piuttosto tranquille riguardo all'adattamento cinematografico di Elden Ring. Almeno fino ad ora. Perché sembra che una persona che usa l'alias online Throx sia riuscita a trovare il luogo delle riprese nella campagna inglese dopo essere stata avvisata da una fonte anonima.

E ad essere sinceri, i video pubblicati su TikTok sembrano indubbiamente molto reali, con quell'atmosfera meravigliosamente cupa ed epica. Il che ci porta a credere (e sperare) che forse il film diretto da Alex Garland stia davvero andando avanti, seppur lentamente.

Per chi di voi se l'è perso o ha dimenticato i dettagli, il film Elden Ring è prodotto da A24 in stretta collaborazione con Bandai Namco, e con Garland alla regia, potrebbe davvero essere qualcosa da aspettare con entusiasmo.

Secondo i rapporti, si è dato "a fondo" e ha scritto una sceneggiatura davvero succosa solo perché voleva davvero conquistare FromSoftware e Miyazaki. Naturalmente, ci sono ancora molte domande e non è stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale. Ma forse il film Elden Ring è più vicino di quanto pensiamo, e non è più solo un'idea o un sogno lontano. Guarda il video qui sotto.

Cosa ne pensi? Sembra autentico e non vedi l'ora di vedere l'adattamento cinematografico?