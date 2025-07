Elden Ring: Nightreign aggiunge la modalità duo

HQ

FromSoftware ha rivelato ufficialmente che Elden Ring: Nightreign riceverà la sua tanto attesa modalità duo il 30 luglio 2025. L'aggiornamento, soprannominato "Duo Expeditions", arriverà come parte della patch 1.02 e consentirà a due giocatori di allearsi contro le brutali sfide del gioco. L'annuncio è stato fatto sull'account Elden Ring X (ex Twitter) con la frase: "Affronta i terrori della notte come due anime affini".

Quando Nightreign è stato lanciato all'inizio di quest'anno, era limitato alle modalità solo e trio, una configurazione insolita che ha suscitato discussioni tra i fan. L'aggiunta di un'opzione di coppia dedicata avvicina l'offerta cooperativa alle aspettative dei giocatori.

Dal punto di vista delle vendite, Nightreign ha già dimostrato di essere un successo colossale. Il gioco ha venduto oltre 2 milioni di unità nelle prime 24 ore e ora ha superato i 5 milioni di vendite in tutto il mondo in meno di due mesi. Nel frattempo, il più grande franchise di Elden Ring continua a crescere: il gioco originale ha venduto oltre 30 milioni di unità e la sua espansione, Shadow of the Erdtree, ha superato i 10 milioni.