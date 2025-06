Elden Ring: Nightreign I giocatori solitari riceveranno grandi buff nel corso di questa settimana

HQ

Se stai per affrontare uno degli otto Signori della Notte da solo in Elden Ring: Nightreign, potresti prendere in considerazione l'idea di aspettare fino all'arrivo della nuova patch di questa settimana. La patch 1.02, insieme ad altri miglioramenti, ha lo scopo di dare una migliore qualità della vita all'esperienza in solitaria.

Come pubblicato sull'account dei social media di Elden Ring, la patch 1.02 arriva questa settimana e offrirà la possibilità di rianimarsi una volta per corsa quando si viene sconfitti e di aumentare la quantità di rune se si gioca da soli.

Naturalmente, il gioco è pensato per essere giocato con tre Nightfarer, ma alcuni hanno sottolineato che il matchmaking può essere un processo un po' arduo. Suggerimenti come il controllo del tipo di NAT e il riavvio del processo di matchmaking sono stati pubblicati online e c'è anche una patch che sarà disponibile più tardi oggi, quindi speriamo di vedere Nightreign continuare a migliorare nel tempo.

Elden Ring: Nightreign è ora disponibile su PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.