Elden Ring: Nightreign Modalità infinita, perdita di matchmaking basato sull'abilità

Elden Ring: Nightreign potrebbe non essere il tuo titolo live-service tradizionale, ma cerca costantemente di migliorare l'esperienza del giocatore con aggiornamenti dei contenuti e patch. La nuova modalità a due e Everdark Sovereigns ne sono una prova sufficiente, ma non sembra che FromSoftware abbia finito lì.

Secondo recenti fughe di notizie pubblicate su Reddit (grazie, Videogamer), FromSoftware sta cercando di aggiungere una nuova modalità al gioco chiamata The Deep of Night. Questa modalità è essenzialmente una modalità infinita, che aggiunge nemici più duri man mano che ci si addentra nella notte.

Più vinci, più lontano puoi andare e ti verrà dato un MMR in base alle tue prestazioni nel Deep of Night. Se cerchi da solo, verrai abbinato a giocatori della stessa profondità, con cinque valutazioni totali da raggiungere.

Nel profondo della notte, alcuni nemici e boss appariranno "magmaficati", il che conferisce loro un aspetto magmatico e probabilmente significa che lanceranno lava mentre viaggiano e attaccano.

L'idea di un matchmaking basato sull'abilità in un gioco come Elden Ring: Nightreign potrebbe sembrare a prima vista scoraggiante, ma se i fan di FromSoftware riporranno la loro fiducia in uno studio, è lo sviluppatore che è riuscito a far funzionare il roguelike di Fortnite Elden Ring contro ogni previsione.