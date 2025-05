Elden Ring: Nightreign riceverà regolazioni di difficoltà dopo il test di rete

HQ

Elden Ring: Nightreign Mancano solo poche settimane al rilascio. Lo spin-off multiplayer di Elden Ring segna la prima incursione di FromSoftware in un'esperienza completamente cooperativa con uno dei suoi giochi di tipo Soulsborne, e mentre ci sono molte cose che i giocatori riconosceranno, ci sono anche molte nuove funzionalità.

Tutto ciò significa che bilanciare il gioco è stata una sfida per gli sviluppatori e, in una recente intervista con PlayStation Blog, il director Junya Ishizaki ha parlato di come il bilanciamento del gioco si sposterà tra il test di rete e la versione finale.

"Durante il test della rete, alcuni giocatori hanno avuto difficoltà a capire quali elementi fossero visibili sulla mappa e hanno detto che era difficile identificare i passaggi successivi o come utilizzare alcuni dei set di mosse dei personaggi". Ha detto Ishizaki. "Per risolvere questi problemi, abbiamo apportato alcune modifiche in modo che le informazioni venissero trasmesse più chiaramente ai giocatori durante il gioco".

"Abbiamo anche ricevuto molti feedback utili riguardo alla difficoltà. Abbiamo apportato alcune modifiche per trovare un equilibrio che renda il gioco impegnativo man mano che avanzi, ma comunque gestibile. Anche Gladius, uno dei Signori della Notte, riceverà alcuni aggiornamenti, quindi i giocatori non vedono l'ora di vederlo nel gioco finale".

Non è chiaro se Gladius sarà più difficile o più facile da combattere dopo queste modifiche, ma immaginiamo che sia la seconda. Raramente FromSoftware rende un boss più difficile in seguito al feedback dei giocatori, e considerando che Ishizaki menziona che nel gioco finale c'è una funzione che ti dice i punti deboli del Signore della Notte che stai combattendo, sembra che ti divertirai un po' più facilmente ad abbattere questi nemici di fine gioco.