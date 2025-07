Elden Ring: Nightreign riporta i suoi boss più duri in coppia

HQ

Nel caso in cui tu abbia sconfitto il Signore della Notte e pensassi di aver finito con tutti i nemici più cattivi che Elden Ring: Nightreign aveva da offrire, FromSoftware ha deciso di lanciare versioni potenziate di alcuni dei suoi boss ai giocatori per dare loro quella piccola sfida in più. Queste Sovrane Eterne sono apparse per la prima volta il mese scorso e un boss sarebbe rimasto in giro per una settimana prima di essere sostituito da un altro.

Se vi siete persi l'occasione di combattere il potenziato Sentient Pest, Spalancata Jaw o Darkdrift Knight, tutti e tre torneranno nelle prossime settimane, in coppia per permettervi di scegliere quale nemico estremamente difficile vorreste affrontare.

Come sottolineato da FromSoftware, il programma è il seguente per il ritorno delle Sovrane Eterne:



Dal 10 luglio al 17 luglio - Mascella spalancata, Cavaliere di Darkdrift



Dal 17 luglio al 24 luglio - Peste senziente, Cavaliere della Deriva Oscura



Dal 24 luglio al 31 luglio - Mascella spalancata, parassita senziente



Dopo il 31 luglio, probabilmente vedremo il prossimo lotto di Sovrane Everdark arrivare nel gioco. Tricephalos, Augur, Equilibrious Beast e Fissure in the Fog saranno i prossimi boss a rendere nota la loro presenza a Limveld, quindi se vuoi ottenere la tua stella d'oro per aver sconfitto tutti i boss più forti, ti consigliamo di tenere d'occhio il prossimo lotto di Sovrani Everdark.