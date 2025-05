Elden Ring: Nightreign rivela l'ultimo personaggio giocabile nel trailer di lancio

HQ

Presto, ci avventureremo in una versione contorta delle Terre di Mezzo con i nostri amici, affrontando ancora una volta boss titanici in Elden Ring: Nightreign. Lo spin-off roguelike basato sul gioco di maggior successo di FromSoftware fino ad oggi è quasi arrivato e un nuovo trailer di lancio annuncia il suo arrivo.

Il trailer di lancio ci offre alcuni bei filmati dei nostri eroi che affrontano i Signori della Notte. Nel trailer, possiamo anche vedere un'anteprima del Revenant, il presunto ottavo Nightfarer o personaggio giocabile del gioco.

Non diamo un'occhiata approfondita alle sue abilità, ma sembra che potesse usare le evocazioni per aiutarla in combattimento. I giocatori saranno in grado di capire le sue abilità da soli quando Elden Ring: Nightreign verrà lanciato il 30 maggio per Xbox, PlayStation e PC.