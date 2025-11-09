Elden Ring: Nightreign supera le aspettative - DLC in arrivo

HQ

Elden Ring: Nightreign sta andando incredibilmente bene in termini di vendite, e dal suo lancio a maggio il gioco di ruolo d'azione è riuscito a vendere più di cinque milioni di copie. Qualcosa che a quanto pare ha sorpreso la casa madre. Chi nel suo ultimo rapporto trimestrale ha menzionato come Elden Ring: Nightreign ha sorpreso di gran lunga le aspettative dell'azienda.

Questo li ha portati ad approvare lo sviluppo del DLC per il gioco, che secondo il rapporto trimestrale dovrebbe essere rilasciato durante l'anno fiscale 2025, che terminerà il 31 marzo del prossimo anno. Ciò significa che, a condizione che non ci siano ritardi, possiamo aspettarci nuovi contenuti per il gioco prima di aprile.

Nessuno sa esattamente cosa possiamo aspettarci dal DLC, dato che finora non sono trapelate informazioni. Ma secondo gli elenchi di Amazon, i giocatori potranno aspettarsi nuovi personaggi giocabili e boss più (e più difficili).

Stai giocando a Elden Ring: Nightreign e cosa speri che l'espansione includerà?